Де Йонг считает, что без Неймара в команде противника «Барселоне» будет легче

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг прокомментировал информацию о том, что форвард «ПСЖ» Неймар не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов каталонцев с парижанами.

«Считаю Неймара одним из лучших игроков в мире. Если его не будет, нам от этого только легче. Не знаю, как правильно объяснить... Но без Неймара в команде противника «Барселоне» будет легче», — цитирует де Йонга Marca.

Сегодня, 9 марта, сообщалось, что тренерский штаб «ПСЖ» принял решение не выпускать 29-летнего бразильца в матче Лиги чемпионов, чтобы обезопасить его от травм.

Матч «ПСЖ» — «Барселона» состоится в среду, 10 марта. Начало — в 23.00 (мск). В первой встрече парижане одержали выездную победу — 4:1.