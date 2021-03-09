Сегодня, 9 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Ювентус» на своем поле примет «Порту». Начало матча — в 23.00 по московскому времени.

В первой встрече португальский клуб обыграл итальянского гранда со счетом 2:1. Это была первая победа «Порту» в противостоянии с «Юве» на международной арене.

Следить за матчем «Ювентус» — «Порту» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Ювентус» — «Порту»