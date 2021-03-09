Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Ювентус» — «Порту», Лига чемпионов: где смотреть матч и во сколько начало

21:00
17 февраля. Порто. «Порту» — «Ювентус» — 2:1. Криштиану Роналду и Мусса Марега. Фото AFP
17 февраля. Порто. «Порту» — «Ювентус» — 2:1. Криштиану Роналду и Мусса Марега. Фото AFP
Теги:

Сегодня, 9 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Ювентус» на своем поле примет «Порту». Начало матча — в 23.00 по московскому времени.

В первой встрече португальский клуб обыграл итальянского гранда со счетом 2:1. Это была первая победа «Порту» в противостоянии с «Юве» на международной арене.

Следить за матчем «Ювентус» — «Порту» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Ювентус» — «Порту»

Ювентус — Порту

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 15314
Все опросы
Кто фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир