«Ювентус» — «Порту», Лига чемпионов: где смотреть матч и во сколько начало
21:00
Сегодня, 9 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Ювентус» на своем поле примет «Порту». Начало матча — в 23.00 по московскому времени.
В первой встрече португальский клуб обыграл итальянского гранда со счетом 2:1. Это была первая победа «Порту» в противостоянии с «Юве» на международной арене.
Следить за матчем «Ювентус» — «Порту» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Ювентус» — «Порту»
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