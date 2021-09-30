Де Лигт доволен, как «Ювентус» сыграл с «Челси»

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт после победы над «Челси» (1:0) в Лиге чемпионов отметил, что вся команда сыграла хорошо. Также он оценил противостояние против Ромелу Лукаку.

«Хорошо сыграла вся команда. Это был отличный матч. Мы набрали важнейшие три очка? Дуэль с Лукаку? Было очень важно не дать ему свободного пространства. Мы с этой задачей справились. Теперь важно продолжать в том же духе», — цитирует пресс-служба УЕФА де Лигта.