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Де Лигт доволен, как «Ювентус» сыграл с «Челси»

05:05
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Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт после победы над «Челси» (1:0) в Лиге чемпионов отметил, что вся команда сыграла хорошо. Также он оценил противостояние против Ромелу Лукаку.

«Хорошо сыграла вся команда. Это был отличный матч. Мы набрали важнейшие три очка? Дуэль с Лукаку? Было очень важно не дать ему свободного пространства. Мы с этой задачей справились. Теперь важно продолжать в том же духе», — цитирует пресс-служба УЕФА де Лигта.

Ювентус — Челси

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032734--juventus-vs-chelsea/

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Евгений Козинов все материалы автора

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