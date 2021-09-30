Де Лигт доволен, как «Ювентус» сыграл с «Челси»
05:05
Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт после победы над «Челси» (1:0) в Лиге чемпионов отметил, что вся команда сыграла хорошо. Также он оценил противостояние против Ромелу Лукаку.
«Хорошо сыграла вся команда. Это был отличный матч. Мы набрали важнейшие три очка? Дуэль с Лукаку? Было очень важно не дать ему свободного пространства. Мы с этой задачей справились. Теперь важно продолжать в том же духе», — цитирует пресс-служба УЕФА де Лигта.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032734--juventus-vs-chelsea/
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