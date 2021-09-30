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Сульшер считает, что «Манчестер Юнайтед» повезло в концовке матча с «Вильярреалом»

04:07
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после победы над «Вильярреалом» (2:1) в Лиге чемпионов отметил, что его команде повезло в концовке. Победный гол на 95-й минуте забил Криштиану Роналду.

«Такое частенько случается на «Олд Траффорд». Такое не раз происходило ранее. В концовке мы попытали счастья, и нам повезло. Против «Вильяреала» трудно играть. Эту команду нелегко обыгрывать. Матч получился трудным, потому что мы играли дома и хотели победить. Если бы не пошли ва-банк и не стали давить, они бы спокойно отсиживались в обороне», — цитирует пресс-служба УЕФА Сульшера.

Бенфика — Барселона

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032730--man-united-vs-villarreal/?iv=true

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Евгений Козинов все материалы автора

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