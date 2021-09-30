Тухель считает, что «Ювентус» наказал «Челси» за глупую ошибку

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после поражения от «Ювентуса» (0:1) в Лиге чемпионов заявил, что «синие» допустили глупую ошибку, когда пропускали гол.

«На таком уровне нельзя делать глупые ошибки, пропуская гол на десятой секунде второго тайма. У нас отличная организация игры в обороне, и обычно мы играем на ноль. Сегодня нас наказали», — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля.