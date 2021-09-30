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Тухель считает, что «Ювентус» наказал «Челси» за глупую ошибку

05:22

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после поражения от «Ювентуса» (0:1) в Лиге чемпионов заявил, что «синие» допустили глупую ошибку, когда пропускали гол.

«На таком уровне нельзя делать глупые ошибки, пропуская гол на десятой секунде второго тайма. У нас отличная организация игры в обороне, и обычно мы играем на ноль. Сегодня нас наказали», — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля.

Ювентус — Челси

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032734--juventus-vs-chelsea/

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Евгений Козинов все материалы автора

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