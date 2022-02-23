Защитник «Ювентуса» Данилу после ничьей с «Вильярреалом» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что туринская команда допустила ошибку, позволив сопернику сравнять счет.

«Мы допустили очень грубую ошибку в обороне при пропущенном мяче. Неверно сыграли позиционно. Надо быть более собранными в такие моменты, но есть ответный матч, и мы можем решить все в Турине», — цитирует пресс-служба УЕФА Данилу.

Ответная встреча пройдет в Турине 16 марта. Начало матча — 23.00 по московскому времени.