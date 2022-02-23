Эмери рассчитывает на победу над «Ювентусом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Вильяреала» Унаи Эмери после ничьей с «Ювентусом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что надеется на победу в ответной встрече.

«Мы не испугались и проявили опытность. Мы могли сравнивать еще в первом тайме, но заслуженно сделали это во втором.

Лучшим сегодня в нашей игре была взвешенность и матерость. Мы пропустили, но вернулись в игру, сравняли и стремились к победе. Надо ехать в Турин и выигрывать", — цитирует пресс-служба УЕФА Эмери.

Ответная встреча пройдет в Турине 16 марта. Начало матча — 23.00 по московскому времени.