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Эмери рассчитывает на победу над «Ювентусом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
22 февраля. «Вильярреал» — «Ювентус» — 1:1. Унаи Эмери.
Фото AFP

Главный тренер «Вильяреала» Унаи Эмери после ничьей с «Ювентусом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что надеется на победу в ответной встрече.

«Мы не испугались и проявили опытность. Мы могли сравнивать еще в первом тайме, но заслуженно сделали это во втором.

Лучшим сегодня в нашей игре была взвешенность и матерость. Мы пропустили, но вернулись в игру, сравняли и стремились к победе. Надо ехать в Турин и выигрывать", — цитирует пресс-служба УЕФА Эмери.

Ответная встреча пройдет в Турине 16 марта. Начало матча — 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
22 февр, 23:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
1:1
Ювентус
Голы
Влахович, 1 (0:1), Парехо, 66 (1:1)
Вильярреал
Рульи Альбиоль Пау Торрес Фойт Морено (Эступиньян, 79) Педраса (Тригерос, 79) Парехо Капуэ Ло Сельсо Чиквуэзе (Диа, 90) Груневелд (Пино, 90)
Ювентус
Щенсны Де Шильо (Пеллегрини, 87) де Лигт Данилу Алекс Сандру (Бонуччи, 46) Маккенни (Закария, 81) Рабьо Локателли (Артур, 71) Влахович Мората Куадрадо
Предупреждения
Рульи 73’  -  Рабьо 74’
Судьи
Зиберт (Германия)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033903--villarreal-vs-juventus/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Вильярреал
ФК Ювентус
Унаи Эмери
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