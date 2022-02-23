Парехо считает, что «Вильярреал» заслуживал победу в матче с «Ювентусом»

Полузащитник «Вильяреала» Дани Парехо после ничьей с «Ювентусом» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что игра была тяжелой.

«Матч был действительно очень тяжелым. Когда тебе забивают на первой минуте, это рушит игровой план. Несмотря на это, мы играли в свой футбол.

Думаю, мы владели преимуществом в первом тайме и в целом заслуживали победу, учитывая сценарий игры и то, что мы были сильнее. Не могу сказать, что полностью счастлив, так как мы играли хорошо и были на равных. Если уж кто и заслуживал победы, то «Вильярреал», — цитирует пресс-служба УЕФА Парехо.

Ответная встреча пройдет в Турине 16 марта. Начало матча — 23.00 по московскому времени.

22.02.2022 | Вильярреал — Ювентус