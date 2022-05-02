Данджума может пропустить ответный матч «Вильярреала» с «Ливерпулем»

Нападающий «Вильярреала» Арно Данджума рискует пропустить ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», сообщает Marca.

После первого матча, в котором «Вильярреал» проиграл на выезде со счетом 0:2, Данджума выбыл из строя с небольшим повреждением. Теперь участие футболиста в ответной встрече находится под вопросом.

В этом сезоне Данджума является лучшим бомбардиром «жёлтой субмарины» в чемпионате Испании с 10 голами.

Напомним, что форвард перебрался в «Вильярреал» летом 2021 года из английского «Борнмута».