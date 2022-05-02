Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал «СЭ» решение УЕФА отстранить российские сборные и клубы от участия в европейских соревнованиях в сезоне-2022/23.

«Борьба за чемпионство и титулы — это главное в спорте и в футболе, то что больше всего мотивирует игроков. Чем меньше соревнований, тем хуже. Тем не менее, чемпионат России был и остается сильным турниром. Будем максимально концентрироваться на успешном выступлении в РПЛ, а также Кубке России», — сказал Цорн «СЭ».

Ранее стало известно, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23. Также сборную России по футболу отстранили от участия в Лиге наций. Российская команда автоматически займет последнее место в квартете и вылетит в третий по силе дивизион следующего розыгрыша Лиги наций.