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Цорн — о санкциях УЕФА: «Будем концентрироваться на выступлении в РПЛ и Кубке России»

Томас Цорн отреагировал на санкции УЕФА
Артем Бухаев
Корреспондент
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал «СЭ» решение УЕФА отстранить российские сборные и клубы от участия в европейских соревнованиях в сезоне-2022/23.

«Борьба за чемпионство и титулы — это главное в спорте и в футболе, то что больше всего мотивирует игроков. Чем меньше соревнований, тем хуже. Тем не менее, чемпионат России был и остается сильным турниром. Будем максимально концентрироваться на успешном выступлении в РПЛ, а также Кубке России», — сказал Цорн «СЭ».

Ранее стало известно, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23. Также сборную России по футболу отстранили от участия в Лиге наций. Российская команда автоматически займет последнее место в квартете и вылетит в третий по силе дивизион следующего розыгрыша Лиги наций.

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