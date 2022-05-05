Кавазашвили — о лишении Петербурга права проведения финала ЛЧ: «Мы этого не заслужили!»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение УЕФА лишить «Газпром Арену» в Санкт-Петербурге права проведения финала Лиги чемпионов 28 мая.

«Они нас вырубили из европейского и мирового футбольного значения, поставили нас мордой в землю и указали на непотребное место. Мы этого не заслужили! Если они думают, что унизили нас этим, то они ошибаются. Мы еще крепче будем, свое возьмем и найдем возможность для того, чтобы могли проводить какие-то серьезные мероприятия. Я не знаю, но обычно, когда они дают нам санкции в «подарок», то их не снимают. Это очень обидно. Я осуждаю поступок ФИФА И УЕФА», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Также Кавазашвили отметил какие потери понесет российская сторона из-за решения УЕФА и ФИФА.

«Проведение этого прекрасного большого праздника будет оснащаться очень большим финансовым пополнением от УЕФА и ФИФА. Также народ рвется на стадион, билетов было бы невозможно достать. Это огромный доход. Представляете, сколько плюсов из рук ненормальные европейские политики все перечеркнули и все отобрали. И главное, что никто там не компенсирует экономические, финансовые затраты и, самое главное, моральные», — добавил Кавазашвили.

В финал Лиги чемпионов пробились мадридский «Реал» и «Ливерпуль». Согласно решению УЕФА, игра состоится 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Париже.