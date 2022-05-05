Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 14:11

Бышовец — о выходе «Реала» и «Ливерпуля» финал ЛЧ: «Петербуржцев лишили праздника!»

Читать «СЭ» в

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение УЕФА лишить «Газпром Арену» в Санкт-Петербурге права проведения финала Лиги чемпионов 28 мая.

«Я думаю, это событие было бы равное финалу Кубка УЕФА или ЧМ по футболу. Уровень команд в финале действительно выдающийся. Даже зрелище в полуфиналах Лиги чемпионов не оставило болельщиков без восторга. Я могу только сожалеть, что это событие пройдет мимо нас, ведь это праздник футбола, которого нас лишили. Петербуржцы заслужили этот праздник, очень обидно конечно, но что делать, это надо пережить», — сказал Бышовец корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

В финал Лиги чемпионов пробились мадридский «Реал» и «Ливерпуль». Согласно решению УЕФА, игра состоится 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Париже.

Анатолий Бышовец
Лига чемпионов УЕФА
3
8
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать огурцы
«Прекрати, дурак, этого не может быть!». Как Месси и вся Европа следила за безумным матчем «Реал» - «МанСити»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал «Ливерпуль» — «Реал»
Кавазашвили — о лишении Петербурга права проведения финала ЛЧ: «Мы этого не заслужили!»
30 лет назад тренер «Зенита» спас Анчелотти от отставки и помог запустить карьеру
Гвардиола снова без Лиги чемпионов. Что не так с великим тренером?
Каррагер: «Салах будет мстить «Реалу»
«Сити» — почти идеальная машина, а «Реал» — это Жизнь. Поэтому он заслуживает выиграть эту Лигу чемпионов
Бензема повторил лигочемпионский рекорд Роналду
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Патрис Эвра подшутил над игроками «Манчестер Сити» после их вылета из Лиги чемпионов

Кавазашвили — о лишении Петербурга права проведения финала ЛЧ: «Мы этого не заслужили!»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости