Бышовец — о выходе «Реала» и «Ливерпуля» финал ЛЧ: «Петербуржцев лишили праздника!»

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение УЕФА лишить «Газпром Арену» в Санкт-Петербурге права проведения финала Лиги чемпионов 28 мая.

«Я думаю, это событие было бы равное финалу Кубка УЕФА или ЧМ по футболу. Уровень команд в финале действительно выдающийся. Даже зрелище в полуфиналах Лиги чемпионов не оставило болельщиков без восторга. Я могу только сожалеть, что это событие пройдет мимо нас, ведь это праздник футбола, которого нас лишили. Петербуржцы заслужили этот праздник, очень обидно конечно, но что делать, это надо пережить», — сказал Бышовец корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

В финал Лиги чемпионов пробились мадридский «Реал» и «Ливерпуль». Согласно решению УЕФА, игра состоится 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Париже.