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Стало известно, что Анчелотти сказал Флорентино Пересу после матча против «Манчестер Сити»

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:1 д. в.) поблагодарил президента клуба Флорентино Переса.

В подтрибунном помещении итальянский специалист выразил благодарность Пересу за приглашение в клуб в 2021 году.

«Спасибо, что пригласили меня сюда, президент», — цитирует Анчелотти El Chiringuito.

Анчелотти вернулся в «Реал» после двух лет работы во главе «Эвертона».

62-летний специалист, который в этом году выиграл с «Реалом» чемпионат Испании, стал единственным тренером, который одерживал победы в пяти европейских чемпионатах.

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Манчестер Сити» по сумме двух матчей со счетом 6:5. В финале «сливочные» сыграют против «Ливерпуля».

Матч пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция).

 

Карло Анчелотти
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Флорентино Перес
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