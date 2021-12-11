Гризманн высказался вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн высказался о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов.
«Удивительно, ведь «Барселона» всегда была в Лиге чемпионов. Команда выходила в плей-офф много лет подряд.
Многое изменилось. Ушел Месси, он был очень важен для «Барселоны». Поменялся тренер. Нужно проявить терпение и доверять тем, кто работает в клубе», — приводит слова Гризманна Mundo Deportivo со ссылкой на Movistar.
«Барселона» заняла третье место в группе E с 7 очками в 6 матчах. Команда не вышла в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 21 год.
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Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/atletico-madrid/20211210/1001723967/griezmann-habla-eliminacion-barca-champions.html
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