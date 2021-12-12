Воронин о «Зените» и «Спартаке»: «С такими бюджетами эти команды должны каждый год выходить в евровесну»
Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин оценил выступление «Спартака» и «Зенита» в еврокубках.
— Две команды из РПЛ вышли в евровесну? Слава Богу, поднимается коэффициент. Давайте будем радоваться. Вышли и слава Богу. Если бы не вышли, может быть, одна команда бы участвовала бы в еврокубках. По-хорошему, с такими бюджетами и возможностями эти команды должны каждый год выходить в евровесну.
— Не кажется, что ЛЧ — не наш турнир?
— Он никогда особо вашим не был.
— А шесть побед «Спартака» в группе?
— Я могу киевское «Динамо» взять, которое проиграло только «Баварии». Полуфинал ЛЧ? Это когда было? Тогда не было таких денег, как сейчас. Тогда были футболисты, которые не ездили на «Феррари», а играли в футбол. Об этом подумайте. Тогда и в Москву боялись ехать, и в Киев боялись ехать. Это была хорошая банда, — сказал Воронин в беседе с корреспондентами «СЭ» Антоном Ивановым и Севастианом Терлецким.
«Зенит» сыграет в стыковых матчах Лиги Европы. «Спартак» выступит в 1/8 финала.
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