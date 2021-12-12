Воронин о «Зените» и «Спартаке»: «С такими бюджетами эти команды должны каждый год выходить в евровесну»

Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин оценил выступление «Спартака» и «Зенита» в еврокубках.

— Две команды из РПЛ вышли в евровесну? Слава Богу, поднимается коэффициент. Давайте будем радоваться. Вышли и слава Богу. Если бы не вышли, может быть, одна команда бы участвовала бы в еврокубках. По-хорошему, с такими бюджетами и возможностями эти команды должны каждый год выходить в евровесну.

— Не кажется, что ЛЧ — не наш турнир?

— Он никогда особо вашим не был.

— А шесть побед «Спартака» в группе?

— Я могу киевское «Динамо» взять, которое проиграло только «Баварии». Полуфинал ЛЧ? Это когда было? Тогда не было таких денег, как сейчас. Тогда были футболисты, которые не ездили на «Феррари», а играли в футбол. Об этом подумайте. Тогда и в Москву боялись ехать, и в Киев боялись ехать. Это была хорошая банда, — сказал Воронин в беседе с корреспондентами «СЭ» Антоном Ивановым и Севастианом Терлецким.

«Зенит» сыграет в стыковых матчах Лиги Европы. «Спартак» выступит в 1/8 финала.