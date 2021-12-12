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Воронин о «Зените» и «Спартаке»: «С такими бюджетами эти команды должны каждый год выходить в евровесну»

20:20
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Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин оценил выступление «Спартака» и «Зенита» в еврокубках.

— Две команды из РПЛ вышли в евровесну? Слава Богу, поднимается коэффициент. Давайте будем радоваться. Вышли и слава Богу. Если бы не вышли, может быть, одна команда бы участвовала бы в еврокубках. По-хорошему, с такими бюджетами и возможностями эти команды должны каждый год выходить в евровесну.

— Не кажется, что ЛЧ — не наш турнир?

— Он никогда особо вашим не был.

— А шесть побед «Спартака» в группе?

— Я могу киевское «Динамо» взять, которое проиграло только «Баварии». Полуфинал ЛЧ? Это когда было? Тогда не было таких денег, как сейчас. Тогда были футболисты, которые не ездили на «Феррари», а играли в футбол. Об этом подумайте. Тогда и в Москву боялись ехать, и в Киев боялись ехать. Это была хорошая банда, — сказал Воронин в беседе с корреспондентами «СЭ» Антоном Ивановым и Севастианом Терлецким.

«Зенит» сыграет в стыковых матчах Лиги Европы. «Спартак» выступит в 1/8 финала.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72

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