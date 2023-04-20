Бернарду Силва считает, что «Манчестер Сити» пройдет «Реал» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился мнением о противостоянии с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Мы готовы, несомненно. Готовы всегда, но еще и чувствуем, что в данный момент команда очень и очень уверена в себе. Думаю, мы пройдем дальше», — цитирует пресс-служба УЕФА Силву.

Английская команда одержала победу по сумме двух встреч (4:1) и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Ее соперником будет «Реал».