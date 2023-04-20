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Киммих: «Очень обидно, что «Бавария» так и не повела в счете»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Йозуа Киммих.
Фото Global Look Press

Вице-капитан «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Очень обидно, что мы так и не повели в счете, не использовав моменты, которые у нас были. Хотелось увидеть, как складывался бы матч, если бы в первом тайме счет стал 1:0. Оглядываясь на все 180 минут этого противостояния, очевидно, что было только 20 или 30 из них, которые мы не смогли провести хорошо. Не считаю, что сегодня нас могло спасти только чудо. Мы могли забить три мяча и даже больше», — цитирует пресс-служба УЕФА Киммиха.

Английская команда одержала победу по сумме двух встреч (4:1) и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Ее соперником будет «Реал».

Эрлин Холанн в&nbsp;матче Лиги чемпионов против &laquo;Баварии&raquo;. Для «Ман Сити» даже «Бавария» не конкурент. Хотя бы сейчас Пеп выиграет Лигу чемпионов?
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2037772--bayern-vs-man-city/
Джошуа Киммих
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
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