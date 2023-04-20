Киммих: «Очень обидно, что «Бавария» так и не повела в счете»

Вице-капитан «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Очень обидно, что мы так и не повели в счете, не использовав моменты, которые у нас были. Хотелось увидеть, как складывался бы матч, если бы в первом тайме счет стал 1:0. Оглядываясь на все 180 минут этого противостояния, очевидно, что было только 20 или 30 из них, которые мы не смогли провести хорошо. Не считаю, что сегодня нас могло спасти только чудо. Мы могли забить три мяча и даже больше», — цитирует пресс-служба УЕФА Киммиха.

Английская команда одержала победу по сумме двух встреч (4:1) и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Ее соперником будет «Реал».