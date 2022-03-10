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Сегодня, 01:17

Алаба со стулом отпраздновал хет-трик Бензема

Евгений Козинов
Корреспондент
Карим Бензема и Давид Алаба празднуют гол.
Фото Twitter

«Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв на своем поле «ПСЖ» (3:1). Хет-триком в составе мадридской команды отметился нападающий Карим Бензема.

На 61-й минуте 34-летний француз сравнял счет, а затем за 2 минуты забил еще два гола. На 76-й минуте он оформил дубль, а на 78-й — хет-трик.

Во время празднования последнего мяча он с одноклубниками подбежал к трибунам с болельщиками. Защитник мадридцев Давид Алаба в эйфории схватил один из раскладных стульев, стоявших на бровке для фотографов, и стал размахивать им как трофеем.

Кадр ликующего со стулом в руках Алабы разлетелся по интернету. Болельщики стали размещать этот момент у себя в социальных сетях.

Давид Алаба
Карим Бензема
Футбол
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