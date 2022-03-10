Капитан «Манчестер Сити» Фернандинью прокомментировал ничью со «Спортингом» (0:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы сыграли так, как играем всегда. Во втором тайме даже удалось забить, но гол отменили из-за офсайда. Это футбол. Здесь не всегда удача оказывается на твоей стороне.

Рад, что мне удалось сегодня сыграть. Надеюсь, что буду получать больше игрового времени", — цитирует пресс-служба УЕФА Фернандинью.

Бразильца по итогам встречи признали лучшим игроком матча. Ему вручили памятную награду.

В первом матче «Манчестер Сити» одержал крупную победу (5:0), поэтому вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.