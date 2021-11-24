«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
22:20
Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Милана» на матч Лиги чемпионов.
«Атлетико»: Облак, Льоренте, Савич, Хименес, Эрмосо, Карраско, Лемар, Коке, Де Пауль, Суарес, Гризманн.
«Милан»: Тэтэрушану, Калюлю, Кьер, Романьоли, Эрнандес, Тонали, Кессье, Салемакерс, Диас, Крунич, Жиру.
Матч начнется в 23.00 по московскому времени.
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