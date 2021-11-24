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«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

22:20
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Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Милана» на матч Лиги чемпионов.

«Атлетико»: Облак, Льоренте, Савич, Хименес, Эрмосо, Карраско, Лемар, Коке, Де Пауль, Суарес, Гризманн.

«Милан»: Тэтэрушану, Калюлю, Кьер, Романьоли, Эрнандес, Тонали, Кессье, Салемакерс, Диас, Крунич, Жиру.

Матч начнется в 23.00 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

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