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«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

22:12
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Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган, Зинченко, Родри, Бернарду Силва, Стерлинг, Махрез.

«ПСЖ»: Навас, Хакими, Маркиньюс, Кимпембе, Мендеш, Эррера, Гей, Паредес, Месси, Неймар, Мбаппе.

Матч начнется в 23.00 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

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