«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
22:12
Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган, Зинченко, Родри, Бернарду Силва, Стерлинг, Махрез.
«ПСЖ»: Навас, Хакими, Маркиньюс, Кимпембе, Мендеш, Эррера, Гей, Паредес, Месси, Неймар, Мбаппе.
Матч начнется в 23.00 по московскому времени.
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