Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган, Зинченко, Родри, Бернарду Силва, Стерлинг, Махрез.

«ПСЖ»: Навас, Хакими, Маркиньюс, Кимпембе, Мендеш, Эррера, Гей, Паредес, Месси, Неймар, Мбаппе.

Матч начнется в 23.00 по московскому времени.