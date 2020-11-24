Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио».

Об ожиданиях от матча: «Мне кажется, что матч будет вязкий, тяжелый для обеих команд, потому что обе команды понимают его значимость. Это и подтвердила игра в Петербурге: несмотря на небольшое территориальное преимущество «Зенита», матч все равно в концовке закончился вничью 1:1».

О том, можно ли назвать Дзюбу самым опасным игроком в составе «Зенита»: «Он, безусловно, один из лучших игроков «Зенита»: последние два года он вносил огромный вклад в чемпионство нашей команды. Но я надеюсь, что наконец-то выйдет Малком: его покупали для того, чтобы он проявил себя в Лиге чемпионов, и я надеюсь, что его дебют в этом турнире состоится, и он проявит себя в ней», — приводит слова Аршавина сайт «Зенита» со ссылкой на итальянскому изданию La Gazzetta dello Sport.

О выступлениях Юрия Жиркова: «Мне кажется, он уже седой лет как десять! (смеется) И наоборот, он молодо не выглядит. Но я безумно за него рад. Своим мастерством он подтверждает, что способен оставаться на высоком футбольном уровне».

О «Лацио»: «Интересная команда, которая играет в контратакующий футбол. Крепкий коллектив, могу только поздравить Индзаги с такой командой. Можно ли назвать Иммобиле сильнейшим итальянским нападающим? Отчасти, наверное, да. Он получил золотую бутсу: кто, если не футболист, который забивает больше всех, может доставить опасность сопернику?»

О новых талантах в России: «Уверен, что да — они подрастают. В частности, такие есть в нашей Академии, где я сейчас работаю спортивным директором по молодежному футболу. Я вижу на тренировках, в матчах команд Академии, что есть игроки такого таланта — вопрос лишь в том, смогут ли они его реализовать».