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Сегодня, 13:10

Анчелотти не полетит сегодня с «Реалом» на игру с «Челси»

Роман Шишов
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, недавно заразившийся коронавирусом, не сможет полететь сегодня в Лондон с командой на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси», информирует Marca. Как отмечается, 62-летний итальянский специалист накануне снова сдал положительный тест.

Тем не менее Анчелотти сможет улететь в Лондон завтра, в день матча, однако при условии отрицательного теста.

Напомним, что «Реал» в выходные уже провел матч без Анчелотти — в чемпионате Испании была обыграна «Сельта» (2:1).

Матч «Челси» — «Реал» пройдет 6 апреля на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (начало — в 22:00 мск).

Карло Анчелотти
ФК Реал
ФК Челси
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