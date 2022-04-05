Таарабт: «У «Бенфики» есть шанс. Мы уважаем «Ливерпуль», но не боимся его»

Полузащитник «Бенфики» Адель Таарабт высказался о предстоящем первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«У нас есть шанс, поскольку мы в четвертьфинале. Мы уважаем «Ливерпуль», но не боимся. Мы знаем, какая это классная команда, но сильные стороны есть и у нас. У нас есть форварды, которые могут решить исход противостояния в нашу пользу», — приводит официальный сайт УЕФА слова Таарабта.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 5 апреля, в Лиссабоне. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.