Анчелотти назвал причины поражения «Реала» от «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «ПСЖ» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Обычно мы защищаемся низким блоком, я не думаю, что сегодня нашей главной проблемой была оборона. У нас были трудности с владением мячом и не было никаких шансов впереди. Во втором матче нам нужно оказывать чуть больше давления, поскольку мы уступаем в счете. Также нужно будет точнее работать с мячом», — приводит слова тренера RMC Sport.

Также Анчелотти поделился мнением о Килиане Мбаппе, который забил единственный гол в матче с «ПСЖ».

«Он очень силен, именно он выиграл этот матч... Должен ли лучший Мбаппе оказаться в «Реале»? Не знаю, я не хочу говорить об этом», — добавил итальянец.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» пройдет 9 марта в Мадриде. Начало — в 23:00 по московскому времени.