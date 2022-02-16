Линекер считает, что «ПСЖ» был намного лучше «Реала» в первом матче

Линекер считает, что «ПСЖ» был намного лучше «Реала»

Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер прокомментировал победу «ПСЖ» над «Реалом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Единственный мяч забил Кильян Мбаппе на 94-й минуте.

«Какой гол от Мбаппе. Великолепно и заслуженно для «ПСЖ», который был намного лучше», — написал Линекер в Twitter.

What a goal from @KMbappe. Superb, and well deserved for @PSG_English who have been much the better side. — Gary Lineker ? (@GaryLineker) February 15, 2022

Ответная встреча пройдет 9 марта в Испании на «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи — 23.00 по московскому времени.