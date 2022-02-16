Линекер считает, что «ПСЖ» был намного лучше «Реала» в первом матче
Линекер считает, что «ПСЖ» был намного лучше «Реала»
Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер прокомментировал победу «ПСЖ» над «Реалом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Единственный мяч забил Кильян Мбаппе на 94-й минуте.
«Какой гол от Мбаппе. Великолепно и заслуженно для «ПСЖ», который был намного лучше», — написал Линекер в Twitter.
Ответная встреча пройдет 9 марта в Испании на «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи — 23.00 по московскому времени.
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