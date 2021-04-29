Агуэро прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «ПСЖ»

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро опубликовал новый пост в Twitter после полуфинального матча Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:1).

«Великая победа! Все вместе!» — написал Агуэро.

Gran victoria! Todos juntos// Great victory! All together ??#UCL pic.twitter.com/UPVxkldLEw — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) April 28, 2021

Отметим, 32-летний аргентинец покинет клуб по окончании сезона.

«Ман Сити» к 64-й минуте уступал со счетом 0:1, однако благодаря голам Кевина Де Брейне и Рияда Махреза сумел одержать победу. Ответная встреча пройдет в Англии 4 мая.