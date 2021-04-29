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«Что тебе надо? Заткнись». Верратти устроил перепалку с Гвардиолой во время матча «ПСЖ» — «Манчестер Сити»

07:04
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Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти во время полуфинального матча Лиги чемпионов вступил в перепалку с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

Итальянский хавбек на испанском сказал: «Что тебе надо? Заткнись». Эпизод произошел после того, как Гвардиола просил наказать Верратти желтой карточкой.

«Ман Сити» к 64-й минуте уступал со счетом 0:1, однако благодаря голам Кевина Де Брейне и Рияда Махреза сумел одержать победу. Ответная встреча пройдет в Англии 4 мая.

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