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Ди Мария стал лучшим ассистентом в истории «ПСЖ»

05:56
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Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария сделал голевую передачу в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2). Аргентинец вышел на первое место в истории парижского клуба по голевым передачам.

Ди Мария сравнялся с Сафетом Сушичем. У обоих по 103 голевых передачи за «ПСЖ».

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