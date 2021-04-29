Ди Мария стал лучшим ассистентом в истории «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария сделал голевую передачу в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2). Аргентинец вышел на первое место в истории парижского клуба по голевым передачам.

Ди Мария сравнялся с Сафетом Сушичем. У обоих по 103 голевых передачи за «ПСЖ».