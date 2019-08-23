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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Вальбуэна доволен карьерой в России

07:43
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Нападающий «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна признался, что не хотел возвращаться во Францию. Также он отметил, что доволен турецким и российским этапами карьеры.

— Были контакты, но у меня не было приоритета возвращаться во Францию, — цитирует RMC Вальбуэна. — Я прогрессировал в России, все это знают. Все прошло очень хорошо, как и в «Фенербахче». Покинул клуб в очень хороших отношениях. Фанаты дали мне много любви. Вызов представился мне, и я воспользовался им.

Напомним, Вальбуэна с 2014 по 2015 год играл за московское «Динамо», забив 6 голов и сделав 17 голевых передач в 40 матчах.

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