Вальбуэна доволен карьерой в России

Нападающий «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна признался, что не хотел возвращаться во Францию. Также он отметил, что доволен турецким и российским этапами карьеры.

— Были контакты, но у меня не было приоритета возвращаться во Францию, — цитирует RMC Вальбуэна. — Я прогрессировал в России, все это знают. Все прошло очень хорошо, как и в «Фенербахче». Покинул клуб в очень хороших отношениях. Фанаты дали мне много любви. Вызов представился мне, и я воспользовался им.