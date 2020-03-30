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УЕФА обсудит перспективы переноса соревнований 1 апреля

16:20
УЕФА. Фото УЕФА
УЕФА. Фото УЕФА
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УЕФА пригласил генеральных секретарей всех 55 национальных ассоциаций на видеоконференцию в среду, чтобы изучить данные, полученные двумя рабочими группами, созданными две недели назад, а также обсудить потенциальный перенос матчей, сообщает пресс-служба ассоциации.

Также на встрече будет обсуждаться ситуация с контрактами игроков и трансферной системой.

Все европейские турниры, за исключением чемпионата Белоруссии, были прерваны из-за пандемии коронавируса. Евро-2020 был перенесен на 2021 год, судьба национальных турниров остается нерешенной.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.

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