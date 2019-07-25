Перейра поссорился с тренером "Порту" перед матчами с "Краснодаром"

Полузащитник Данилу Перейра покинул расположение "Порту" после ссоры с главным тренером Сержиу Консейсау, сообщает A Bola. Клуб сообщил на официальном сайте, что игрок отсутствует на тренировках, так как занимается личными делами.

Перейра является капитаном португальского клуба.

Напомним, в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов португальская команда сыграет с "Краснодаром". Первый матч пройдет 6-7 августа, ответный – 13 августа.

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