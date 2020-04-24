Мартин Йиранек: «Если есть хотя бы малейший шанс полноценно завершить сезон, нужно им воспользоваться»

Экс-капитан «Спартака» Мартин Йиранек отметил, что лучше доиграть сезон, который был прерван из-за коронавируса. Тем не менее, он понимает, что в каждой стране разные ситуации.

— Считаю, что нужно ждать и пока не принимать преждевременных решений, — цитируют «Известия» Йиранека. — Если есть хотя бы малейший шанс полноценно завершить сезон, нужно им воспользоваться. А если вы поторопитесь и скажете, что заканчиваете, а потом выяснится, что были возможности его доиграть, будет очень обидно. Но у каждого свое видение этой ситуации. У всех стран по-разному распространяется этот вирус. У кого-то проблем больше, поэтому они идут на жесткие меры. Но, на мой взгляд, лучше доиграть сезон.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 23 на 24 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 710 089 человек. Умерших — 190 101, выздоровевших — 743 510.

По данным Роспотребнадзора на день 23 апреля в России зарегистрировано 62 773 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 555 летальных исходов, выздоровели 4 891 человек.

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