Лавесси пожертвовал 70 тысяч евро родному городу

Бывший нападающий сборной Аргентины Эсекьель Лавесси принял решение помочь родному городу во время пандемии коронавируса. 34-летний Лавесси пожертвовал 70 тысяч евро на помощь жителям городка Вилья-Гобернадор-Гальвев. На эти средства были приобретены 7 500 продуктовых наборов, которые будут распределены среди наиболее социально уязвимых слоев населения, сообщает Ole.

В пищевые пайки включены масло, лапша, рис, печенье, сухое молоко, сахар, томатный сок и другие продукты. Раздачей пайков займется городской муниципалитет.

По словам представителя игрока, они решили объявить об этом публично, чтобы пожертвование не использовали в политических целях.

На данный момент в Аргентине зарегистрирован 2 941 случай заражения коронавирусом, что привело к 136 смертям.