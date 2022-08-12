Салах и Куртуа попали в первую десятку претендентов на «Золотой мяч»

Журнал France Football начал публиковать список номинантов на «Золотой мяч».

Всего будут представлены 30 претендентов на главный индивидуальный приз в мировом футболе.

Пока была представлена первая десятка. Причем она была разбита на две пятерки.

Первая пятерка: Тибо Куртуа («Реал», Бельгия),Рафаэл Леау («Милан», Португалия), Кристофер Нкунку («Лейпциг», Франция), Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Джошуа Киммих («Бавария», Германия)

Вторая пятерка: Трент Александр-Арнолд («Ливерпуль», Англия), Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия), Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия), Луис Диас («Ливерпуль», Колумбия), Роберт Левандовски («Бавария» / «Барселона», Польша).