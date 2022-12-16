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Орлов — о Криштиану Роналду: «Такие футболисты требуют к себе особого отношения всей команды»

Иван Шитик
Корреспондент
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Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о ситуации с португальским нападающим Криштиану Роналду, который остался без клуба после скандального ухода из «Манчестер Юнайтед».

«Роналду уже в «Ювентусе» чувствовал себя инородным телом. Аллегри ему там не помогал. Такие футболисты требуют к себе особого отношения всей команды. В Аргентине это поняли — там все работают на Месси. Его талант позволяет все это дело органично воссоединить.

Роналду в «Ювентусе» забивал, да. Но командной игры не было вместе с ним. «Ювентус» ведь ничего не выиграл при нем. Он пришел в «Манчестер Юнайтед», а там еще хуже. Игра не выстроена. А имея таких футболистов, как Роналду, нужно выстраивать игру, учитывая возможности именно лидеров», — сказал Орлов Sport24.

Португальский нападающий находится в статусе свободного агента после того, как покинул «Манчестер Юнайтед». Английский клуб расторг контракт с игроком после скандального интервью Пирсу Моргану.

В текущем сезоне Роналду сыграл 16 матчей за «красных дьяволов», забил три гола и отдал две результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-16-orlov-ronaldu-uzhe-s-yuventuse-chuvstvoval-sebya-inorodnym-telom-takiye-igroki-trebuyut-osobogo-otnosheniya-komandy
Криштиану Роналду
Геннадий Орлов
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