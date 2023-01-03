Футболистов сборной Эстонии раскритиковали за фото с Карпиным

Бывший футболист сборной Эстонии Андрея Степанова подвергся критике за фото с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, информирует РИА «Новости».

31 декабря Степанов опубликовал в соцсетях фотографию со встречи, на которой присутствовал Карпин, а также капитан сборной Эстонии Константин Васильев, полузащитник Сергей Зенев, помощник главного тренера Андрес Опер, бывший вратарь «Ротора» и «Томи» Сергей Парейко и другие.

В заявлении объединения болельщиков MTU Jalgpallihaigla говорится, что такое поведение нельзя одобрять, а отношения с высокопоставленными российскими футбольными должностными лицами сегодня неприемлемы.

«Несмотря на то что данная встреча была частной и не была ими организована, как граждане Эстонии и представители национальной сборной они несут моральную обязанность отстаивать те же ценности, за которые выступает как эстонское государство, так и большая часть Европы», — приводит Postimees слова болельщиков.

«Была встреча, обычный ужин, футбольные истории», — коротко объяснил Soccernet публикацию фото Васильев.

В свою очередь президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак не стал критиковать игроков за встречу с российским тренером.

53-летний Карпин родился в городе Нарва, выступал за детские сборные Эстонской ССР, начал профессиональную карьеру в таллинском клубе «Спорт» и имеет эстонское гражданство.