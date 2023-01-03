Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
«Пас из-за границы»

Сегодня, 12:52

Футболистов сборной Эстонии раскритиковали за фото с Карпиным

Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Валерий Карпин (второй справа).
Фото Соцсети

Бывший футболист сборной Эстонии Андрея Степанова подвергся критике за фото с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, информирует РИА «Новости».

31 декабря Степанов опубликовал в соцсетях фотографию со встречи, на которой присутствовал Карпин, а также капитан сборной Эстонии Константин Васильев, полузащитник Сергей Зенев, помощник главного тренера Андрес Опер, бывший вратарь «Ротора» и «Томи» Сергей Парейко и другие.

Валерий Карпин. Биография Валерия Карпина: от бизнеса в Испании к тренерскому посту в сборной России

В заявлении объединения болельщиков MTU Jalgpallihaigla говорится, что такое поведение нельзя одобрять, а отношения с высокопоставленными российскими футбольными должностными лицами сегодня неприемлемы.

«Несмотря на то что данная встреча была частной и не была ими организована, как граждане Эстонии и представители национальной сборной они несут моральную обязанность отстаивать те же ценности, за которые выступает как эстонское государство, так и большая часть Европы», — приводит Postimees слова болельщиков.

«Была встреча, обычный ужин, футбольные истории», — коротко объяснил Soccernet публикацию фото Васильев.

В свою очередь президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак не стал критиковать игроков за встречу с российским тренером.

53-летний Карпин родился в городе Нарва, выступал за детские сборные Эстонской ССР, начал профессиональную карьеру в таллинском клубе «Спорт» и имеет эстонское гражданство.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230103/futbol-1842925169.html
Валерий Карпин
7
Читайте также
Малкин чуть не спас «Питтсбург». Ему не хватило всего одной секунды
Единственный хоккеист мира, выигравший МЧМ трижды. В карьере ему это никак не помогло
Hurriyet раскрыла подробности обмена пленными с участием азовцев и Медведчука
СБУ предъявила подозрение командующим ВКС РФ и экс-командующему ЧФ
Боец «Вагнера» рассказал о повторении подвига Гастелло летчиками Су-24М в ходе СВО
Москвичей предупредили о действующих под видом коммунальщиков мошенниках
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орлов — о Криштиану Роналду: «Такие футболисты требуют к себе особого отношения всей команды»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости