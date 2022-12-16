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Сегодня, 02:47

Сын Хаджи продлил контракт с «Рейнджерс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Рейнджерс» подписал новый контракт с полузащитником Янисом Хаджи. Шотландский клуб на официальном сайте объявил о подписании нового соглашения с 24-летним румыном. Подробности сделки не разглашаются.

Отцом игрока является легенда румынского футбола Георге Хаджи, который является бывшим игроком «Реала», «Барселоны» и «Галатасарая».

В этом сезоне Хаджи не выходил на поле из-за травмы. В прошлом сезоне он сыграл в 27 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

Московский «Спартак» летом 2019 года пытался подписать Яниса Хаджи, но сделка не состоялась.

Футбол
ФК Рейнджерс
Янис Хаджи
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