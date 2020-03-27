Футболисты вышли на матч чемпионата Белоруссии в майках «Мы молимся за весь мир»

Футболисты «Руха» и «Энергетика-БГУ» вышли на матч 2-го тура чемпионата Белоруссии в майках, посвященных борьбе с коронавирусом. На них изображены контуры Белоруссии и надпись на английском «Мы молимся за весь мир». Забавно, что выполнена она в виде надписи «We a playing for the world», где в слове «playing» («играем») вторая буква была заменена на «r» («praying» — «молимся»).

Чемпионат Белоруссии — единственный турнир Европы, не приостановленный из-за коронавируса. Игры стартовали в срок и со зрителями.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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