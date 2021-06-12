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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

«Фенербахче» может возглавить Фавр

05:07
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Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр может возглавить «Фенербахче», написал журналист Никола Скира в Twitter.

По информации источника, 63-летнему специалисту уже предложен двухлетний контракт. Он является главным кандидатом на вакантный пост.

«Фенербахче» в сезоне-2020/21 занял третье место в турнирной таблице чемпионата Турции с 82 очками.

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Евгений Козинов все материалы автора
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