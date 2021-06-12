«Фенербахче» может возглавить Фавр
05:07
Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр может возглавить «Фенербахче», написал журналист Никола Скира в Twitter.
По информации источника, 63-летнему специалисту уже предложен двухлетний контракт. Он является главным кандидатом на вакантный пост.
«Фенербахче» в сезоне-2020/21 занял третье место в турнирной таблице чемпионата Турции с 82 очками.
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