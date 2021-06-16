Джовани дос Сантос стал свободным агентом

«Америка» на официальной странице в Twitter объявила об уходе нападающего Джовани дос Сантоса. 32-летний нападающий 1 июля станет свободным агентом.

«Спасибо за то, что носил эти цвета. Желаем удачи в следующем испытании. Ты навсегда останешься американистом», — говорится в сообщении.

Gracias Giovani dos Santos por vestir estos colores.

Te deseamos lo mejor en tu pr?ximo reto, siempre ser?s americanista.

? #Siempre?guilas ? pic.twitter.com/NQnlZHclmR — Club Am?rica (@ClubAmerica) June 15, 2021

Ранее дос Сантос также играл за «Барселону», «Тоттенхэм», «Мальорку» и «Вильярреал».