Футбол
Новости Евро-2020 Сборная России Результаты Тинькофф РПЛ
Лига чемпионов
Суперкубок УЕФА
Лига Европы
Клубный ЧМ по футболу
Лига конференций
Чемпионат мира-2022
Кубок Америки
Англия
Испания
Италия
Кубок Либертадорес
Другие страны
Франция
Кубок Африки
Германия
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
БЕТСИТИ Кубок России
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
ФНЛ
Молодёжная сборная России
ПФЛ
Олимпиада
Лига наций УЕФА
Молодежный Евро-21
Трансферы
Видео
Другие
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Джовани дос Сантос стал свободным агентом

07:23

«Америка» на официальной странице в Twitter объявила об уходе нападающего Джовани дос Сантоса. 32-летний нападающий 1 июля станет свободным агентом.

«Спасибо за то, что носил эти цвета. Желаем удачи в следующем испытании. Ты навсегда останешься американистом», — говорится в сообщении.

Ранее дос Сантос также играл за «Барселону», «Тоттенхэм», «Мальорку» и «Вильярреал».

Читайте также

Россия — Финляндия, Евро-2020: где смотреть трансляцию матча, когда начало
Что означает номер квартиры в которой вы живете
В Женеве заявили об отказе Путина от протокольной встречи с властями Швейцарии
После гибели девочки на самокате под колесами автобуса начали проверку

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
vs
0
Офсайд