Джовани дос Сантос стал свободным агентом
07:23
«Америка» на официальной странице в Twitter объявила об уходе нападающего Джовани дос Сантоса. 32-летний нападающий 1 июля станет свободным агентом.
«Спасибо за то, что носил эти цвета. Желаем удачи в следующем испытании. Ты навсегда останешься американистом», — говорится в сообщении.
Ранее дос Сантос также играл за «Барселону», «Тоттенхэм», «Мальорку» и «Вильярреал».
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