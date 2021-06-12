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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

«Спартак» высмеял штрафной Криштиану Роналду

01:52
Криштиану Роналду. Фото Twitter
Криштиану Роналду. Фото Twitter
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал автором мемов в социальных сетях после ужасного исполнения штрафного в матче против Израиля в начале этой недели. Мяч после удара полетел высоко на трибуны.

Англоязычный аккаунт «Спартака» в Twitter опубликовал видео из TikTok, на котором мяч после удара португальца попадает в ворота на стадионе «Открытие-Арена» в Москве. Затем видео заканчивается тем, что Роналду исполняет свое знаменитое празднование «Siiii».

Согласно Insider.com, с момента перехода в «Ювентусу» в 2018 году Роналду забил всего один штрафной удар за более чем 72 попытки.

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Евгений Козинов все материалы автора
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