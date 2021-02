Фанаты «Порту» обрушились с критикой на Крицюка после жесткого столкновения с Нану

? isto que nos diferencia!@espacoportista ??

Deixar uma mensagem ao Stanislav Kritsyuk, que tem recebido alguns coment?rios maldosos em rela??o ao lance com o Nanu.

Tenho a certeza que o Stanislav est? preocupado com o bem estar do Nanu como todos n?s. pic.twitter.com/CsBbqNUA7R