Фанаты «Порту» обрушились с критикой на Крицюка после жесткого столкновения с Нану

В концовке матча 17-го тура чемпионата Португалии «Белененсеш» — «Порту» российский вратарь хозяев Станислав Крицюк неудачно сыграл на выходе. Он жестко столкнулся с соперником Нану, который потерял сознание и был госпитализирован.

После игры на странице Крицюка в Instagram под постом, в котором футболист поздравил сына с днем рождения, стали появляться гневные сообщения от фанатов «Порту». Однако также были и те, кто встали на сторону российского игрока.

«Привет, я напишу по-португальски, но надеюсь, что вы переведете. От имени добрых фанатов «Порту» приношу свои огромные извинения за очень неприятные комментарии, которые вы получили здесь, и которые, надеюсь, будут только в социальных сетях и не причинят вреда вам и вашей семье. Честно говоря, это был бы пенальти, но вы играли без всякой злобы, и я верю, что позже вы принесете свои извинения нашему Нану. Такое может случиться с любым в профессионалтном футболе. Игнорируйте любые злые комментарии. Нану скоро вернется, сильнее. Будь сильным, Станислав!» — написал espacoportista.