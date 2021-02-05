Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Крицюк опасно сыграл на выходе. Игрока «Порту» увезли с поля на машине скорой помощи

00:13
4 февраля. «Белененсеш» — «Порту». Фото Twitter 4 февраля. «Белененсеш» — «Порту». Фото Twitter
4 февраля. «Белененсеш» — «Порту». Фото Twitter
Теги:

В концовке матча 17-го тура чемпионата Португалии «Белененсеш» — «Порту» произошел неприятный инцидент. Российский вратарь хозяев Станислав Крицюк жестко столкнулся с защитником «Порту» Нану, играя на выходе.

Пострадавшему потребовалась скорая медицинская помощь. Он несколько минут пролежал без движения. Спустя несколько минут игра продолжилась. Крицюк не был наказан арбитром.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
13
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир