Крицюк опасно сыграл на выходе. Игрока «Порту» увезли с поля на машине скорой помощи
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В концовке матча 17-го тура чемпионата Португалии «Белененсеш» — «Порту» произошел неприятный инцидент. Российский вратарь хозяев Станислав Крицюк жестко столкнулся с защитником «Порту» Нану, играя на выходе.
Пострадавшему потребовалась скорая медицинская помощь. Он несколько минут пролежал без движения. Спустя несколько минут игра продолжилась. Крицюк не был наказан арбитром.
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