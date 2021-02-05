Крицюк опасно сыграл на выходе. Игрока «Порту» увезли с поля на машине скорой помощи

В концовке матча 17-го тура чемпионата Португалии «Белененсеш» — «Порту» произошел неприятный инцидент. Российский вратарь хозяев Станислав Крицюк жестко столкнулся с защитником «Порту» Нану, играя на выходе.

Пострадавшему потребовалась скорая медицинская помощь. Он несколько минут пролежал без движения. Спустя несколько минут игра продолжилась. Крицюк не был наказан арбитром.