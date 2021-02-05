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Нану получил сотрясение мозга в столкновении с Крицюком

02:11
Нану. Фото Twitter
Нану. Фото Twitter
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В концовке матча 17-го тура чемпионата Португалии «Белененсеш» — «Порту» российский вратарь хозяев Станислав Крицюк столкнулся с защитником соперника Нану. Игрок «драконов» потерял сознание и ему потребовалась помощь скорой помощи.

«У Нану Выявлено сотрясение головного мозга и травма спинного мозга с потерей знаний. Сейчас он в сознаии и уже ориентируется во времени и пространстве», — говорится в пресс-релизе «Порту».

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