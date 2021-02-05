Нану получил сотрясение мозга в столкновении с Крицюком

В концовке матча 17-го тура чемпионата Португалии «Белененсеш» — «Порту» российский вратарь хозяев Станислав Крицюк столкнулся с защитником соперника Нану. Игрок «драконов» потерял сознание и ему потребовалась помощь скорой помощи.

«У Нану Выявлено сотрясение головного мозга и травма спинного мозга с потерей знаний. Сейчас он в сознаии и уже ориентируется во времени и пространстве», — говорится в пресс-релизе «Порту».