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Дрогба ушел с поста вице-президента ассоциации футболистов Кот-д'Ивуара

02:24

Экс-нападающий «Челси» Дидье Дрогба объявил об уходе с поста вице-президента ассоциации ивуарийских футболистов (AFI). В социальных сетях 43-летний африканец опубликовал официальное заявление по этому поводу.

«Настоящим письмом сообщаю вам, что несколько недель назад я принял решение уйти со своего поста вице-президента AFI и одновременно из его руководящего комитета. AFI стоит на месте. Она больше не соответствует потребностям и ожиданиям. Плохие решения, которые следовали друг за другом привели к деградации самых основ принципов, и сегодня уже забыли о целях и задачах, которые были ранее в интересах всех футболистов страны.

Другие бывшие игроки и многие другие деятели осознают необходимость срочных изменений в интересах ивуарийского футбола", — написал Дрогба.

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Евгений Козинов все материалы автора

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