Бывший тренер «Спартака» Якин возглавил сборную Швейцарии
11:54
Бывший главный тренер «Спартака» Мурат Якин назначен главным тренером сборной Швейцарии, сообщает пресс-служба национальной команды.
В конце июля этот пост стал вакантным: Владимир Петкович покинул сборную, которую возглавлял с 2014 года, и стал главным тренером французского «Бордо».
В сезоне-2014/15 Якин возглавлял московский «Спартак», а последней командой 46-летнего тренера был «Шаффхаузен». На прошедшем летом чемпионате Европы-2020, сборная Швейцарии добралась до четвертьфинала.
Читайте также
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю