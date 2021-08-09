Футбол
Другие
«Пас из-за границы»
Новости
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Бывший тренер «Спартака» Якин возглавил сборную Швейцарии

11:54
Мурат Якин. Фото «СЭ»
Мурат Якин. Фото «СЭ»
Теги:

Бывший главный тренер «Спартака» Мурат Якин назначен главным тренером сборной Швейцарии, сообщает пресс-служба национальной команды.

В конце июля этот пост стал вакантным: Владимир Петкович покинул сборную, которую возглавлял с 2014 года, и стал главным тренером французского «Бордо».

В сезоне-2014/15 Якин возглавлял московский «Спартак», а последней командой 46-летнего тренера был «Шаффхаузен». На прошедшем летом чемпионате Европы-2020, сборная Швейцарии добралась до четвертьфинала.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Ревенко все материалы автора

Читайте также

Тренер Ашрам отреагировала на недовольство России судейством в финале Олимпиады
Сын авторитета: что известно о попавшем в ДТП на спорткаре в Москве
В Турции заявили об отсутствии представляющих угрозу городам лесных пожаров
Что нельзя носить в кошельке для увеличения достатка?
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд