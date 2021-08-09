Бывший тренер «Спартака» Якин возглавил сборную Швейцарии

Бывший главный тренер «Спартака» Мурат Якин назначен главным тренером сборной Швейцарии, сообщает пресс-служба национальной команды.

В конце июля этот пост стал вакантным: Владимир Петкович покинул сборную, которую возглавлял с 2014 года, и стал главным тренером французского «Бордо».

В сезоне-2014/15 Якин возглавлял московский «Спартак», а последней командой 46-летнего тренера был «Шаффхаузен». На прошедшем летом чемпионате Европы-2020, сборная Швейцарии добралась до четвертьфинала.