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Бывший полузащитник «Остенде» Франк Берье умер в возрасте 37 лет

13:00

Бывший полузащитник «Стандарда», «Зюлте Варегем» и «Остенде» Франк Берье умер в возрасте 37 лет.

Более двух лет назад ему пришлось приостановить свою профессиональную карьеру из-за проблем с сердцем.

Французский футболист умер от сердечного приступа во время занятий спортом.

В последнее время он работал в качестве скаута в бельгийском «Мехелене», а затем ассистентом тренера в «Остенде».

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Роман Шишов все материалы автора

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