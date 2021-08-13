Бывший полузащитник «Остенде» Франк Берье умер в возрасте 37 лет
13:00
Бывший полузащитник «Стандарда», «Зюлте Варегем» и «Остенде» Франк Берье умер в возрасте 37 лет.
Более двух лет назад ему пришлось приостановить свою профессиональную карьеру из-за проблем с сердцем.
Французский футболист умер от сердечного приступа во время занятий спортом.
В последнее время он работал в качестве скаута в бельгийском «Мехелене», а затем ассистентом тренера в «Остенде».
Met grote droefenis en verslagenheid vernemen we het overlijden van clubicoon Franck Berrier (37). Hij overleed na een hartstilstand tijdens het sporten.— KV Oostende (@kvoostende) August 13, 2021
We wensen alle nabestaanden veel sterkte toe in deze moeilijke tijden ! pic.twitter.com/T1C1I6aIsF
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