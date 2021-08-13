Бывший полузащитник «Остенде» Франк Берье умер в возрасте 37 лет

Бывший полузащитник «Стандарда», «Зюлте Варегем» и «Остенде» Франк Берье умер в возрасте 37 лет.

Более двух лет назад ему пришлось приостановить свою профессиональную карьеру из-за проблем с сердцем.

Французский футболист умер от сердечного приступа во время занятий спортом.

В последнее время он работал в качестве скаута в бельгийском «Мехелене», а затем ассистентом тренера в «Остенде».