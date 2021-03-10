54-летний Миура: «Не думаю, что когда-нибудь уйду из футбола»

Нападающий «Йокогамы» Кадзуеси Миура подчеркнул, что не знает, когда завершит карьеру игрока. 54-летний нападающий 10 марта провел свой первый матч в сезоне-2021, который стал для него 36-м в профессиональном футболе.

«Когда я подписал свой первый профессиональный контракт в Бразилии в возрасте 18 лет, я даже представить себе не мог, что буду играть до этого возраста, — цитирует официальный сайт ФИФА Миуру. — Мне удалось это сделать, потому что я каждый год вкладываю всю свою энергию в футбол.

Хочу сыграть как можно больше игр в стартовом составе. Я хочу сделать все возможное, чтобы помочь команде достичь своей цели — попасть в десятку лучших.

На данном этапе я не думаю о том, чтобы стать тренером. Я также не думаю, что когда-нибудь уйду из футбола. Думаю, что так или иначе буду заниматься футболом. Не знаю, как долго буду играть. Может быть, я уйду завтра, может быть, через два-три года".