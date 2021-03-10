54-летний Миура начал свой 36-й сезон в профессиональном футболе

Нападающий ФК «Йокогама» Кадзуеси Миура вышел на замену в концовке матча 3-го тура японской джей-лиги против «Уравы» (2:0). Для 54-летнего форварда это первая игра в нынешнем чемпионате Японии. Таким образом, он начал свой 36-й сезон в профессиональном футболе.

Миура начал карьеру в 1986 году в бразильском «Сантосе». Впоследствии в его карьере был ряд клубов из Бразилии и Японии, а также итальянская «Дженоа», хорватская «Кроация» и австралийский «Сидней». В сборной Японии Миура отыграл 89 матчей и забил 55 голов с 1990 по 2000 год.

Миура — единственный профессиональный футболист, игравший в пяти десятилетиях, и старейший действующий игрок.